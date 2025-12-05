Christmas in Bacoli | più di 40 appuntamenti tra concerti mostre spettacoli aperitivi e mercatini
Anche quest'anno il Natale a Bacoli si preannuncia ricco di eventi ed iniziative. Un Natale ricco, soprattutto, di luci e di colori come le luminarie d'artista attraverso cui sono sorti due veri e propri giardini incantati: il primo a tema Disney in Villa Comunale, il secondo al Parco Borbonico a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altre letture consigliate
Meraviglia assoluta e con soli 20€ mangi un menu completo #bacoli #natale #christmas #luminarie #rechef - facebook.com Vai su Facebook
Bacoli, cena di beneficenza per celebrare i 40 anni di attività del Gruppo Laringe - Giovedì 14 dicembre, nella splendida «Dimora dei Lari» a Bacoli, si terrà una cena di beneficenza per festeggiare i 40 anni del Gruppo Laringe, specializzato nel settore alberghiero e della ... Si legge su ilmattino.it
Bacoli, zona Scalandrone illuminata dopo 40 anni - «È la strada più importante della nostra città ed è stata al buio per ... Lo riporta ilmattino.it