Weekend fra nuvole e schiarite nel Brindisino piogge previste per martedì

Le previsioni del tempo per il weekend nel Brindisino indicano condizioni variabili, con nuvole e schiarite alternate. Sono previste piogge per martedì. Di seguito, le informazioni dettagliate sui prossimi giorni in Puglia, fornite dal meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.

Aria umida atlantica determina qualche annuvolamento anche compatto ma piogge ancora sporadiche sulla regione. Intorno a metà settimana peggioramento più incisivo per la formazione di un vortice mediterraneo che porterà piogge abbondanti e forti venti. Sulla città di Brindisi il weekend trascorrerà all’insegna della variabilità con tratti di cielo nuvoloso alternati ad ampie schiarite. Non sono previsti fenomeni. Situazione analoga lunedì ma con possibilità di qualche isolata pioggia. Peggioramento più deciso tra martedì e mercoledì con piogge, rovesci e venti forti. Le temperature massime tenderanno a diminuire dai 14°C del weekend ai 12°C di metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

