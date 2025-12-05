Ponte dell' Immacolata all' insegna del maltempo previste piogge nel weekend

Il ponte dell'Immacolata non sarà così benevolo dal punto di vista meteorologico. Secondo le previsione del meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com “un vortice depressionario in transito sull’Italia meridionale sarà causa di una certa instabilità in Sicilia nella prima parte del lungo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il giro d’affari legato al Ponte dell’Immacolata raggiungerà i quattro miliardi di euro. Lo rivela un’indagine di Cna Turismo e Commercio, che analizza le spese dirette e indirette dei viaggiatori tra il 6 e l’8 dicembre, includendo anche i turisti che partiranno già - facebook.com Vai su Facebook

Immacolata: 8 milioni in viaggio, un ponte da quasi 3 miliardi di euro f.mtr.cool/ezfkkjovcu #ponte #immacolata #economymagazine Vai su X

Ponte dell’Immacolata in Brianza: bel tempo e stabilità (ma occhio alla qualità dell’aria) - L'anticiclone garantisce un weekend lungo prevalentemente soleggiato e asciutto, con massime in risalita fino a 14°C lunedì. mbnews.it scrive

Meteo ponte dell'Immacolata: che tempo farà? - Che tempo farà, secondo le ultime previsioni meteo, durante il ponte dell'Immacolata? Scrive meteo.it

Settimana di alti e bassi, ma l'8 dicembre sarà (quasi) tutto sole - Da venerdì miglioramento e per il ponte dell’8 dicembre attese condizioni stabili e miti ... Si legge su lanazione.it

A dicembre come in primavera. Meteo Toscana, le previsioni per l’Immacolata: “Prepariamoci a un caldo anomalo” - Weekend con variabilità e nebbie, ma dalla prossima settimana atteso un deciso miglioramento: temperature in rialzo e dicembre “quasi primaverile”. Lo riporta lanazione.it

Meteo prossimi giorni: dicembre inizia all'insegna del maltempo? - Dicembre si apre all’insegna del maltempo: Nord e medio versante tirrenico i settori più colpiti. Da meteo.it

Ponte dell'Immacolata, sorprese già nel Weekend. Previsioni per Sabato 6, Domenica 7 e Lunedì 8 Dicembre - Dopo una fase anche piuttosto duratura di maltempo è prevista infatti la rimonta di un campo di alta pressione che tenderà via via a consolidarsi sul bacino del Mediterraneo e sull'Europa centro- Segnala ilmeteo.it