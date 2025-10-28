Toscana in arrivo la pioggia | Halloween tra nuvole e schiarite weekend di Ognissanti con nuovi rovesci

Firenze, 28 ottobre 2025 – Meteo in Toscana, arriva il cambio di scenario. Dopo alcuni giorni di tempo buono e temperature miti – con massime che in pianura hanno toccato i 20-21 gradi – l’alta pressione che ha dominato finora sta lentamente lasciando spazio all’arrivo di una perturbazione atlantica. L’autunno, con il suo carattere imprevedibile, torna dunque protagonista proprio a ridosso di Halloween e di Ognissanti. Il Lamma, il consorzio meteorologico regionale, conferma: da mercoledì 29 ottobre il tempo cambierà in modo sensibile, portando nubi, piogge sparse e un calo delle temperature, anche se senza fenomeni particolarmente intensi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, in arrivo la pioggia: Halloween tra nuvole e schiarite, weekend di Ognissanti con nuovi rovesci

Approfondisci con queste news

Dopo la sfortunata parentesi della Coppa Toscana si torna a pensare al Campionato. Domenica in arrivo al Lido Becucci il Cinigiano. - facebook.com Vai su Facebook

#meteo #toscana freddo da est in arrivo con vento a tratti forte - X Vai su X

Toscana, in arrivo la pioggia: Halloween tra nuvole e schiarite, weekend di Ognissanti con nuovi rovesci - Dopo alcuni giorni di tempo buono e temperature miti – con massime che in pianura hanno toccato i 20- Riporta lanazione.it

Halloween tra nuvole e qualche spiraglio di sereno - i meteorologi parlano infatti di una probabile tregua delle piogge proprio tra il tardo pomeriggio e le prime ore della ... Si legge su lanazione.it

Nuvole e pioggia, in arrivo il Ciclone di Halloween - «Sta per finire un mese di ottobre altalenante: prima una lunga fase secca e calda, poi piogge e temporali forti; adesso, gli ultimi 4 giorni saranno 2 di sole e 2 di pioggia». Secondo corrieredellacalabria.it