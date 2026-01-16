Weekend d' eccezione con Banco del Mutuo Soccorso hip-hop spettacoli e la chiusura della Biennale del Mosaico

Un fine settimana a Ravenna con eventi di rilievo, tra cui il concerto dei Banco del Mutuo Soccorso, esibizioni di hip-hop, spettacoli vari e la chiusura della Biennale del Mosaico. Un’occasione per scoprire i luoghi storici e culturali della città, accompagnata da momenti di intrattenimento e arte. Un programma articolato pensato per offrire un’esperienza ricca e diversificata a residenti e visitatori.

Un fine settimana di grandi ospiti. Il senatore Casini presenta il suo ultimo libro, Klöckner protagonista a Emilia Romagna Festival, mentre termina domenica la IX Biennale di Mosaico. Sul palco anche il genio di Alan Turing, il Banco e un tributo a Ornella Vanoni Un fine settimana ricco di ospiti d'eccezione nei luoghi simbolo della storia e della cultura ravennate. Dal senatore Pier Ferdinando Casini ai membri del Banco del Mutuo Soccorso, leggendario gruppo prog rock, fino al genio dello scienziato Alan Turing interpretato da Peppino Mazzotta. In cartellone anche un'anteprima nazionale a teatro, grandi musicisti contemporanei come il tedesco Benedict Klöckner e omaggi ai maestri classici Mozart e Salieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Banco del Mutuo Soccorso. La magia si rinnova al Socjale Leggi anche: Il Banco del Mutuo Soccorso sul palco del Socjale in versione acustica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Weekend d'eccezione con Banco del Mutuo Soccorso, hip-hop, spettacoli e la chiusura della Biennale del Mosaico; LA MOSTRA DEL DISCO PIÙ GRANDE D’ITALIA TORNA QUESTO WEEKEND ALLA FIERA DI PORDENONE PER LA SUA 36^ EDIZIONE |; Cosa fare a Napoli nel weekend dal 15 al 18 gennaio; O’ Munaciello all’Archivio Storico del Banco di Napoli. Il cuore del weekend è il super party del sabato, con una band d’eccezione da Roma per una serata di musica live esplosiva Dj set Live Band Esibizioni Competition Vintage Photo Corner Un party così non è solo una fest facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.