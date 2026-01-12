Il Banco del Mutuo Soccorso sul palco del Socjale in versione acustica

Il Banco del Mutuo Soccorso sarà ospite del Teatro Socjale di Piangipane venerdì 16 gennaio, presentando il loro concerto in versione acustica. L’evento apre la seconda parte della 36ª stagione, offrendo al pubblico un'esperienza intima e fedele alla tradizione musicale del gruppo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica dal vivo e di musica italiana di qualità.

Riparte, venerdì 16 gennaio, la programmazione della seconda parte della 36^ stagione del Teatro Socjale di Piangipane con un trio acustico d'eccezione. A salire sul palco del Socjale sarà infatti la nuova formazione del Banco del Mutuo Soccorso: il gruppo, composto dal fondatore Vittorio Nocenzi.

IL BANCO DEL MUTUO SOCCORSO IN CONCERTO A POTENZA Il Banco del Mutuo Soccorso – una delle band più iconiche e innovative della scena musicale italiana – farà tappa al Cineteatro don Bosco di Potenza sabato 10 gennaio con una data dello - facebook.com facebook

