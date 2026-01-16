Banco del Mutuo Soccorso La magia si rinnova al Socjale

Il Banco del Mutuo Soccorso, storico gruppo italiano, mantiene vivo il suo patrimonio musicale anche dopo la scomparsa del cantante e leader Francesco Di Giacomo nel 2014. La band continua a esibirsi dal vivo, portando avanti la propria tradizione e la passione per la musica, offrendo ai fan un’esperienza autentica e fedele alle origini del loro sound. La loro presenza sul palco testimonia l’importanza di conservare e rinnovare la propria storia artistica.

Non c'è più - morì nel 2014 -, il cantante e leader Francesco Di Giacomo, ma il Banco del Mutuo Soccorso continua nella sua attività live. Proprio questa sera riprende l'esecuzione di concerti acustici del gruppo alfiere del progressive per esaltare la qualità delle composizioni musicali del repertorio storico, l'importanza dei testi e l'abilità di virtuosi dei musicisti. Durante il concerto acustico la band non si limita ad eseguire solo brani melodici, ma anche i brani ritmici storic (R.I.P., L'Evoluzione, Il Ragno e tanti altri), sono eseguiti in modo incredibile, affidando i groove ritmici alla mano sinistra di Vittorio Nocenzi sul pianoforte e alla chitarra acustica di Marcheggiani.

