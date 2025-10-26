Il vento e il leone l' incontro tra due giganti

Liberoquotidiano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL  VENTO  E IL  LEONE Raimovie  ore  21.10 Con Sean  Connery,  Candice  Bergen e  Brian Keith. Regia di   John  Milius. Produzione  USA  1975.  Durata: 2  ore LA TRAMA In  Marocco  all'inizio  del  1900  una  ricca  vedova americana viene rapita  assieme ai suoi bambini. Il  presidente Theodore Roosevelt  manda  i  marines  a  liberarla  e  intanto fa dare  una lezione alle truppe  coloniali  francesi e  tedesche   che    volevano  intromettersi. PERCHE'  VEDERLO   Perchè  John Milius   cantore  della  virilità  cinematografica  dà  il  suo meglio  nel  conflitto  tra  due   giganti, lo  sceicco  berbero e  il  primo  cittadino  d'America. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

il vento e il leone l incontro tra due giganti

© Liberoquotidiano.it - Il vento e il leone, l'incontro tra due giganti

Leggi anche questi approfondimenti

Incontro Leone XIV-Herzog: Israele fa sparire Gaza e i due Stati - Dopo aver chiesto a papa Leone l’incontro, spacciandolo per un invito (con tanto di smentita vaticana), il presidente israeliano Isaac Herzog, ieri in Vaticano per incontrare papa Prevost e il ... Da ilfattoquotidiano.it

Incontro Ufficiale tra Leone XIV e il Presidente Mattarella: Un Evento Storico - Il Papa sarà accompagnato da una delegazione di rilievo, composta da figure di spicco della Chiesa cattolica, tra cui i cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, Matteo Zuppi, presidente ... Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Vento Leone Incontro Due