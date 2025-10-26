Il vento e il leone l' incontro tra due giganti
IL VENTO E IL LEONE Raimovie ore 21.10 Con Sean Connery, Candice Bergen e Brian Keith. Regia di John Milius. Produzione USA 1975. Durata: 2 ore LA TRAMA In Marocco all'inizio del 1900 una ricca vedova americana viene rapita assieme ai suoi bambini. Il presidente Theodore Roosevelt manda i marines a liberarla e intanto fa dare una lezione alle truppe coloniali francesi e tedesche che volevano intromettersi. PERCHE' VEDERLO Perchè John Milius cantore della virilità cinematografica dà il suo meglio nel conflitto tra due giganti, lo sceicco berbero e il primo cittadino d'America. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
