Vongole pescate in acque contaminate | 9 tonnellate sequestrate sul litorale romano

Nella giornata del 16 gennaio 2025, la Guardia Costiera di Roma ha sequestrato 9 tonnellate di vongole pescate in acque contaminate, smascherando un traffico illecito. L’indagine, coordinata dalla Procura di Civitavecchia, ha portato a denunce e sanzioni contro i responsabili, evidenziando rischi per la salute e l’illegalità nel settore della pesca e della vendita di molluschi.

Roma, 16 gennaio 2025 – Si è conclusa con una serie di denunce e pesanti sanzioni una complessa indagine della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Roma, coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, finalizzata a smantellare un sistema di frode alimentare e di commercializzazione illegale di molluschi bivalvi. L'attività investigativa, sviluppatasi negli ultimi mesi del 2025 nell'ambito del contrasto alla pesca illegale, ha portato alla scoperta dell'immissione sul mercato di circa 9.000 chilogrammi di vongole lupino (Chamelea gallina) prive dei necessari processi di depurazione, con gravi rischi per la salute dei consumatori.

