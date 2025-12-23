Operazione Fish Net in Abruzzo sequestrate tonnellate di vongole e totani atlantici congelati
La guardia costiera ha avviato l’operazione Fish_Net in Abruzzo, sequestrando tonnellate di vongole e totani atlantici congelati. L’intervento, incentrato sulla tutela della sicurezza alimentare, si inserisce in un’indagine nazionale volta a contrastare pratiche illecite nel settore ittico, soprattutto in vista delle festività natalizie, periodo in cui si registra un aumento della domanda di prodotti di mare.
Una complessa operazione nazionale, denominata “FishNet”, è stata avviata dalla guardia costiera con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo di forte incremento dei consumi di pesce. Il piano straordinario di controlli riguarda l’intera filiera ittica, dalla cattura in mare fino alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
