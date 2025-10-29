Riaperte le indagini a Vienna sulla morte dell' hostess palermitana Aurora Maniscalco I familiari | vogliamo la verità
Sono state riaperte le indagini a Vienna sulla morte di Aurora Maniscalco, l’hostess 24enne di Palermo che viveva nella capitale austriaca insieme al suo fidanzato Elio Bargione. La giovane nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi è morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento lungo la Universumstrasse dove, alcuni residenti, hanno scritto con bombolette spray, nei muri del. 🔗 Leggi su Feedpress.me
