Domenica 18 gennaio 2026 alle 21:30 si sfidano Vitoria Guimarães e Porto. Analizziamo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibilità che entrambi gli attacchi trovino la rete. Il Porto, in grande forma, ha concluso il girone d’andata al vertice della Primeira Liga e ha recentemente eliminato il Benfica dalla Taça de Portugal, dimostrando un momento positivo.

Il Porto vive davvero un momento magico: ha disputato un girone d’andata da record, che l’ha portato a comandare saldamente la Primeira Liga e mercoledì notte ha eliminato il Benfica anche dalla Taça de Portugal, accedendo alle semifinali. Una vittoria di misura che poteva anche essere più ampia per i Dragoni, anche se proprio nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Vitoria Guimarães-Porto (domenica 18 gennaio 2026 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Entrambi gli attacchi a segno?

Vitoria Guimarães-Porto (domenica 18 gennaio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Entrambi gli attacchi a segno?

Analisi e pronostici sulla sfida tra Vitória Guimarães e Porto, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 21:30. Entrambe le squadre potrebbero trovare la rete, considerando l’attuale forma e le prestazioni recenti. Il Porto, reduce da un girone d’andata record e da un’eliminazione prestigiosa in coppa, si presenta come favorito, ma il Vitória Guimarães cercherà di mettere in difficoltà gli avversari in casa.

Vitoria Guimarães-Porto (domenica 18 gennaio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Comincia il girone di ritorno dei Dragoni

Domenica 18 gennaio 2026 alle 21:30, si affrontano Vitoria Guimarães e Porto. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida, che segna l'inizio del girone di ritorno della Primeira Liga. Il Porto, in grande forma, ha concluso il primo turno al vertice e ha eliminato il Benfica dalla Taça de Portugal, confermando il suo stato di salute.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il castello di Guimaraes è un simbolo della città e di tutto il Portogallo Fa parte dei luoghi fondativi della identità portoghese Per questo il Vitoria usa il termine Castelo come soprannome per riferirsi al proprio reparto difensivo, imperforabile come una fortezza, - facebook.com facebook