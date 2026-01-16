Vitoria Guimarães-Porto domenica 18 gennaio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Entrambi gli attacchi a segno?

Analisi e pronostici sulla sfida tra Vitória Guimarães e Porto, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 21:30. Entrambe le squadre potrebbero trovare la rete, considerando l’attuale forma e le prestazioni recenti. Il Porto, reduce da un girone d’andata record e da un’eliminazione prestigiosa in coppa, si presenta come favorito, ma il Vitória Guimarães cercherà di mettere in difficoltà gli avversari in casa.

Il Porto vive davvero un momento magico: ha disputato un girone d'andata da record, che l'ha portato a comandare saldamente la Primeira Liga e mercoledì notte ha eliminato il Benfica anche dalla Taça de Portugal, accedendo alle semifinali. Una vittoria di misura che poteva anche essere più ampia per i Dragoni, anche se proprio nel. Il castello di Guimaraes è un simbolo della città e di tutto il Portogallo Fa parte dei luoghi fondativi della identità portoghese Per questo il Vitoria usa il termine Castelo come soprannome per riferirsi al proprio reparto difensivo, imperforabile come una fortezza

