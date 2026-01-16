Vitoria Guimarães-Porto domenica 18 gennaio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Comincia il girone di ritorno dei Dragoni
Domenica 18 gennaio 2026 alle 21:30, si affrontano Vitoria Guimarães e Porto. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida, che segna l'inizio del girone di ritorno della Primeira Liga. Il Porto, in grande forma, ha concluso il primo turno al vertice e ha eliminato il Benfica dalla Taça de Portugal, confermando il suo stato di salute.
Il Porto vive davvero un momento magico: ha disputato un girone d’andata da record, che l’ha portato a comandare saldamente la Primeira Liga e mercoledì notte ha eliminato il Benfica anche dalla Taça de Portugal, accedendo alle semifinali. Una vittoria di misura che poteva anche essere più ampia per i Dragoni, anche se proprio nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il castello di Guimaraes è un simbolo della città e di tutto il Portogallo Fa parte dei luoghi fondativi della identità portoghese Per questo il Vitoria usa il termine Castelo come soprannome per riferirsi al proprio reparto difensivo, imperforabile come una fortezza, - facebook.com facebook
