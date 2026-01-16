Vitoria Guimarães-Porto domenica 18 gennaio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Comincia il girone di ritorno dei Dragoni

Domenica 18 gennaio 2026 alle 21:30, si affrontano Vitoria Guimarães e Porto. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida, che segna l'inizio del girone di ritorno della Primeira Liga. Il Porto, in grande forma, ha concluso il primo turno al vertice e ha eliminato il Benfica dalla Taça de Portugal, confermando il suo stato di salute.

