Violenza giovanile i reati sono in calo La prefettura | Nessuna baby gang

Negli ultimi mesi, i dati sulla violenza giovanile evidenziano un calo dei reati, mentre il numero di autori fermati è in aumento. La prefettura sottolinea che non si riscontrano situazioni di baby gang, mantenendo alta l’attenzione delle forze dell’ordine sui temi di sicurezza e prevenzione giovanile. Un quadro che, pur rassicurante, richiede continuità negli interventi di monitoraggio e contrasto.

Calano i delitti e aumentano gli autori fermati, anche se i temi di preoccupazione restano centrali nell'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine. Sotto totale controllo anche il fenomeno della devianza giovanile, grazie anche a una serie di servizi speciali messi in atto anche nelle scorse settimane. A parlare sono i numeri ufficiali presentati ieri dalla prefettura dopo la riunione di giovedì del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Ancona, Maurizio Valiante; erano presenti il sindaco Daniele Silvetti, il questore Cesare Capocasa, il comandante provinciale dei carabinieri Roberto Di Costanzo e il tenente colonnello Romanelli del comando provinciale della guardia di finanza.

