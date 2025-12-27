Sindaco di Castiglione Genovesi aggredito a bastonate | esclusa la rapina

Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta ieri sera a Carmine Siano, sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, in provincia di Salerno. Il primo cittadino è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Salerno. L’uomo, di professione ingegnere, è stato colpito vicino alla propria abitazione da una persona incappucciata, con un bastone o con un’asta metallica. Al momento del suo ingresso in ospedale i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta all’arto inferiore sinistro, una frattura composta al braccio sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita alla tempia sinistra e numerose lesioni diffuse su tutto il corpo, in particolare al volto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

