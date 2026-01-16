Villa Santo Stefano sagra della polenta

A Villa Santo Stefano torna la Sagra della Polenta di San Sebastiano, un evento tradizionale organizzato dalla Pro Loco con il supporto del Comune. L’appuntamento offre l’opportunità di scoprire e gustare piatti tipici a base di polenta, in un'atmosfera autentica e conviviale. La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e promuovere la cultura gastronomica del territorio.

A Villa Santo Stefano ritorna la Sagra della Polenta di San Sebastiano, organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune di Villa S. Stefano e la collaborazione della parrocchia di Santa Maria Assunta.La sagra, giunta alla sua 50esima edizione, si svolgerà in Via Guglielmo Marconi.

