Villa Santo Stefano sagra della polenta

A Villa Santo Stefano torna la Sagra della Polenta di San Sebastiano, un evento tradizionale organizzato dalla Pro Loco con il supporto del Comune. L’appuntamento offre l’opportunità di scoprire e gustare piatti tipici a base di polenta, in un'atmosfera autentica e conviviale. La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e promuovere la cultura gastronomica del territorio.

A Villa Santo Stefano ritorna la Sagra della Polenta di San Sebastiano, organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio del Comune di Villa S. Stefano e la collaborazione della parrocchia di Santa Maria Assunta.La sagra, giunta alla sua 50esima edizione, si svolgerà in Via Guglielmo Marconi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Sagra della polenta a Vallinfreda Leggi anche: Sagra della polenta a Sermoneta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Villa Santo Stefano: al via i 50 anni di bontà e tradizione con la storica Sagra della Polenta; Sagra di Sant'Antonio a Vimercate; L’eclissi del dialogo dell’era della comunicazione: quando l’odio social disturba l’informazione; Villa Santo Stefano celebra la tradizione: il 25 gennaio torna la sagra della polenta. https://amasenonews.it/villa-santo-stefano-al-via-i-50-anni-di-bonta-e-tradizione-con-la-storica-sagra-della-polenta/2026/01/11/08/36/23/14951/amaseno-news/lara-celletti/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.