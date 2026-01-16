I Vigili del fuoco in ginocchio al corteo ProPal la bacchettata dal Viminale invia un richiamo | Con la divisa non si può

Il Viminale ha inviato un richiamo disciplinare a Claudio Mariotti e ad altri nove Vigili del fuoco, dopo che il 22 settembre a Pisa si sono inginocchiati durante una manifestazione in solidarietà con Gaza. L’atto, avvenuto nel contesto di uno sciopero generale, ha suscitato reazioni e sollevato questioni sulla libertà di espressione degli operatori di emergenza. La vicenda evidenzia i limiti e le responsabilità nell’esercizio del diritto di manifestare.

È arrivata una contestazione disciplinare dal Viminale per Claudio Mariotti e altri nove Vigili del fuoco (sei dei quali toscani) che il 22 settembre scorso, a Pisa, durante la manifestazione sui lungarni nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Gaza, hanno osservato un minuto di silenzio inginocchiandosi. Mariotti, pompiere da 38 anni – leva militare nel 1989, poi sei anni da discontinuo fino all’assunzione nel 1996 – e sindacalista Usb, racconta al Corriere della Sera che il gesto è stato compiuto «come portatori di buona volontà dell’Unicef», ricordando che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è ambasciatore Unicef grazie a un accordo rinnovato nel 2024 dal sottosegretario Prisco. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Vigili del fuoco in ginocchio alla manifestazione per Gaza, ma il Viminale non ci sta Leggi anche: Protezione civile, 40 volontari si addestrano con i Vigili del Fuoco sull’idrovora donata dal Comune Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sotto procedimento disciplinare i 10 pompieri inginocchiati per Gaza: “Con la divisa non si può” - Dieci vigili del fuoco di Pisa sono sotto procedimento disciplinare per aver preso parte alla manifestazione per Gaza dell'11 settembre in divisa. dire.it

Pisa, i Vigili del fuoco si inginocchiano per le vittime di Gaza, il Viminale: «Erano in divisa, discredito su tutti i pompieri» - Claudio Mariotti e altri nove colleghi (di cui sei toscani), hanno ricevuto una contestazione disciplinare per "la forma" con cui hanno preso parte alla protesta a sostegno della Palestina ... msn.com

