I Vigili del fuoco in ginocchio al corteo ProPal la bacchettata dal Viminale invia un richiamo | Con la divisa non si può

Da open.online 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Viminale ha inviato un richiamo disciplinare a Claudio Mariotti e ad altri nove Vigili del fuoco, dopo che il 22 settembre a Pisa si sono inginocchiati durante una manifestazione in solidarietà con Gaza. L’atto, avvenuto nel contesto di uno sciopero generale, ha suscitato reazioni e sollevato questioni sulla libertà di espressione degli operatori di emergenza. La vicenda evidenzia i limiti e le responsabilità nell’esercizio del diritto di manifestare.

È arrivata una contestazione disciplinare dal Viminale per Claudio Mariotti e altri nove Vigili del fuoco (sei dei quali toscani) che il 22 settembre scorso, a Pisa, durante la manifestazione sui lungarni nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Gaza, hanno osservato un minuto di silenzio inginocchiandosi. Mariotti, pompiere da 38 anni – leva militare nel 1989, poi sei anni da discontinuo fino all’assunzione nel 1996 – e sindacalista Usb, racconta al Corriere della Sera che il gesto è stato compiuto «come portatori di buona volontà dell’Unicef», ricordando che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è ambasciatore Unicef grazie a un accordo rinnovato nel 2024 dal sottosegretario Prisco. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

