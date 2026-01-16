Pisa vigili del fuoco inginocchiati contro genocidio a Gaza Viminale dispone procedimento disciplinare per 10 di loro | In divisa non si può

Il Viminale ha aperto procedimenti disciplinari nei confronti di dieci vigili del fuoco di Pisa, coinvolti in una protesta contro il conflitto a Gaza. La contestazione riguarda la modalità di partecipazione, in particolare il fatto che l'atto sia stato compiuto indossando la divisa di servizio. La questione solleva il tema del rispetto delle regole e del ruolo istituzionale dei pubblici ufficiali durante manifestazioni e azioni di protesta.

La contestazione disciplinare riguarderebbe la "forma" della partecipazione alla protesta, in particolare il fatto che il gesto sia avvenuto indossando la divisa. Per il Viminale, questo avrebbe addirittura "discreditato tutto il Corpo" Si erano inginocchiati contro il genocidio a Gaza a Pisa davanti alla bandiera della Palestina durante un corteo, ma adesso il Viminale ha disposto il procedimento disciplinare per 10 vigili del fuoco. Adesso, rischiano sanzioni che vanno dalla sospensione con decurtazione dello stipendio fino al licenziamento. L'episodio che ha coinvolto Claudio Mariotti e altri 9 vigili del fuoco ha avuto luogo lo scorso 22 settembre durante la manifestazione sui lungarni nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

