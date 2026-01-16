Vigilante morto nel cantiere olimpico | si indaga ad ampio spettro sulle condizioni lavorative

Un incidente mortale nel cantiere olimpico ha portato all’apertura di un’indagine approfondita. Le autorità stanno esaminando tutte le circostanze, includendo anche le condizioni di sicurezza e le eventuali responsabilità, per fare chiarezza sull’accaduto. L’obiettivo è comprendere a fondo i fattori che hanno contribuito alla tragedia, andando oltre il singolo evento e valutando il contesto lavorativo complessivo.

Un’ indagine ad ampio spettro, che vada oltre il solo legame tra la morte e le condizioni lavorative di quella notte. Il decesso del vigilante Pietro Zantonini in un cantiere delle Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo non è appesa ai soli risultati definitivi dell’ autopsia, che in via preliminare tenderebbero a escludere una correlazione tra la morte nella notte dell’8 gennaio e le temperature estreme alle quali il 55enne era costretto a lavorare nel gabbiotto dello Stadio del Ghiaccio nel comune veneto, dove tra 22 giorni inizieranno i Giochi. Rispettate normative su lavoro e sicurezza?. La procura di Belluno, a quanto apprende Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vigilante morto nel cantiere olimpico: si indaga ad ampio spettro sulle condizioni lavorative Leggi anche: Morto nel gelo del cantiere olimpico di Cortina: il caso del vigilante Pietro Zantonini e le ombre sulle condizioni di lavoro Leggi anche: Vigilante morto di freddo nel cantiere olimpico, i sindacati: “Lavoro ridotto alla disumanità, chiederemo giustizia” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Vigilante morto nel cantiere olimpico a Cortina, il malore e la telefonata ai colleghi per chiedere aiuto: che cosa è successo. Indagato il titolare della ditta; Vigilante morto di freddo nel cantiere olimpico, i sindacati: “Lavoro ridotto alla disumanità,…; Milano-Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere per le Olimpiadi: disposta autopsia; Disposta l’autopsia sul corpo del vigilante morto a Cortina. Accertamenti sulle condizioni di lavoro. Vigilante morto di freddo nel cantiere olimpico, i sindacati: “Lavoro ridotto alla disumanità, chiederemo giustizia” - Teheran risponde a Trump: "Se ci attaccate risponderemo su Israele e sulle vostre basi". ilfattoquotidiano.it

Vigilante morto nel cantiere olimpico, indagato il datore: “Cordoglio, ma abbiamo rispettato tutte le regole” - it i legali della società appaltatrice per cui lavorava Pietro Zantonini, il 55enne morto nel cantiere olimpico. fanpage.it

Vigilante morto nel cantiere olimpico a Cortina, il malore e la telefonata ai colleghi per chiedere aiuto: che cosa è successo. Indagato il titolare della ditta - Pietro Zantonini, 55 anni, era in servizio con temperature fino a - msn.com

Vigilante morto sul cantiere a Cortina, svolta: cosa è successo davvero a Pietro Zantonini - facebook.com facebook

Pietro Zantonini non sarebbe morto di freddo: effettuata l'autopsia sul vigilante deceduto nel cantiere Milano Cortina x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.