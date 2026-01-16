Vigilante morto nel cantiere olimpico | si indaga ad ampio spettro sulle condizioni lavorative

Un incidente mortale nel cantiere olimpico ha portato all’apertura di un’indagine approfondita. Le autorità stanno esaminando tutte le circostanze, includendo anche le condizioni di sicurezza e le eventuali responsabilità, per fare chiarezza sull’accaduto. L’obiettivo è comprendere a fondo i fattori che hanno contribuito alla tragedia, andando oltre il singolo evento e valutando il contesto lavorativo complessivo.

Un’ indagine ad ampio spettro, che vada oltre il solo legame tra la morte e le condizioni lavorative di quella notte. Il decesso del vigilante Pietro Zantonini in un cantiere delle Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo non è appesa ai soli risultati definitivi dell’ autopsia, che in via preliminare tenderebbero a escludere una correlazione tra la morte nella notte dell’8 gennaio e le temperature estreme alle quali il 55enne era costretto a lavorare nel gabbiotto dello Stadio del Ghiaccio nel comune veneto, dove tra 22 giorni inizieranno i Giochi. Rispettate normative su lavoro e sicurezza?. La procura di Belluno, a quanto apprende Ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

