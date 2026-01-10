Morto nel gelo del cantiere olimpico di Cortina | il caso del vigilante Pietro Zantonini e le ombre sulle condizioni di lavoro

Una tragedia nel cantiere dei Giochi di Milano Cortina ha portato alla luce rischi e criticità legate alle condizioni di sicurezza sul lavoro. La morte del vigilante Pietro Zantonini solleva questioni importanti sulla tutela dei lavoratori in ambiti ad alto rischio. Questo episodio invita a riflettere sull'importanza di garantire ambienti di lavoro più sicuri, soprattutto nei grandi eventi che coinvolgono numerosi operatori.

La morte nel cantiere dei Giochi di Milano Cortina. Una tragedia che riapre interrogativi pesanti sulla sicurezza del lavoro nei cantieri dei grandi eventi. Pietro Zantonini, 55 anni, originario di Brindisi, è morto nella notte tra l'8 e il 9 gennaio mentre era in servizio in un cantiere olimpico a Cortina d'Ampezzo, uno dei siti legati alle infrastrutture dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Zantonini lavorava come vigilante presso il cantiere dello stadio del ghiaccio. Era impegnato in un turno notturno, in solitaria, all'interno di un gabbiotto di sorveglianza dal quale, secondo la procedura, usciva ogni due ore per effettuare ricognizioni esterne.

Vigilante 55enne morto a Cortina in uno dei cantieri olimpici, faceva controlli a -16 °C - Un vigilante è morto all'esterno del Palaghiaccio ma le cause sono da accertare, i parenti sostengono lamentasse "carenza di tutele adeguate" ... virgilio.it

Vigilante muore in un cantiere di Milano Cortina - Un uomo di 55 anni, originario della provincia di Brindisi, è morto nella notte dell’8 gennaio mentre svolgeva servizio di vigilanza in un cantiere dei Giochi olimpici di Milano Cortina a Cortina ... altarimini.it

