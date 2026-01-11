Vigilante morto di freddo nel cantiere olimpico i sindacati | Lavoro ridotto alla disumanità chiederemo giustizia

Un vigilante è deceduto a causa delle rigide condizioni climatiche nel cantiere olimpico di Cortina d’Ampezzo. I sindacati denunciano condizioni di lavoro insostenibili e chiedono giustizia, evidenziando come la precarietà sia un elemento presente in molti cantieri. Intanto, le attività continuano in condizioni meteorologiche avverse, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto dei lavoratori.

I cantieri di Cortina d’Ampezzo? “Aperti con ogni condizione meteo”. Con la precarietà a “fare da sfondo”. Mentre anche la politica si muove chiedendo che “si rafforzino le tutele per i tanti lavoratori invisibili”, la morte di Pietro Zantonini, il vigilante morto di freddo nella notte dell’ 8 gennaio mentre faceva la guardiania in un cantiere nella sede delle Olimpiadi, mobilita i sindacati. “Ci sono morti sul lavoro che sono la tragica conseguenza della morte dei diritti di lavoratrici e lavoratori. È la precarietà che fa da sfondo alla drammatica vicenda”, attacca la Filcams-Cgil. Il vigilante, 55 anni, era originario di Brindisi e si trovava a Cortina da settembre: aveva un contratto a termine, già prorogato, con un’azienda del settore di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

