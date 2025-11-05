Jewels of Campania al Tarì le eccellenze del comparto orafo incontrano l’Europa

Ildenaro.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 e 13 novembre il Tarì ospiterà l’evento B2B “Jewels of Campania”, promosso dalla Regione Campania per sostenere la crescita internazionale delle imprese orafe del territorio. Nel corso delle due giornate, 55 aziende provenienti dai principali poli produttivi – i Centri orafi Tarì e Oromare, il Consorzio del Corallo e del Cammeo di Torre del Greco e l’ Antico Borgo Orefici di Napoli – incontreranno buyer selezionati da tutta Europa. L’iniziativa, organizzata e coordinata dall’ Assessorato regionale alle Attività produttive, con il supporto operativo di Sviluppo Campania e delle Camere di commercio italiane all’estero, rappresenta un passo concreto nel percorso di internazionalizzazione del Distretto orafo campano, costituito poco più di un anno fa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere all’iniziativa “Jewels of Campania” Incoming di operatori del settore orafo gioielliero, novembre 2025 - 456 del 29/08/2025, pubblicato sul BURC numero 59 del 1 settembre 2025, è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere all’iniziativa “Jewels ... Da regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Jewels Of Campania Tar236