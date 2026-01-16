Vicenzaoro 2026 Zaia | Comparto da oltre 10mld in Veneto

Vicenzaoro 2026 si conferma come uno degli eventi più rilevanti nel settore orafo globale. Il presidente Zaia sottolinea che il comparto in Veneto vale oltre 10 miliardi di euro, evidenziando l'importanza economica e produttiva della regione. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e sviluppo per aziende e professionisti del settore, contribuendo alla crescita e alla promozione dell’industria orafo-argentiera in Italia e nel mondo.

Vicenza, 16 gen. (Adnkronos) - "Vicenzaoro è una delle tre più grandi fiere al mondo. Stiamo parlando di 1.300 brand esposti, 30 Paesi rappresentati e 20mila buyer provenienti da almeno 140 Paesi, in un comparto orafo che in Veneto fattura oltre 10 miliardi di euro, di cui il 60% è rappresentato dalle esportazioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto ed ex presidente della Regione, Luca Zaia, partecipando oggi alla prima giornata di Vicenzaoro, la manifestazione fieristica che accoglie l'eccellenza della filiera orafo-gioielliera e orologiera, in programma fino al 20 gennaio a Vicenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vicenzaoro 2026, Zaia: "Comparto da oltre 10mld in Veneto" Leggi anche: Comunicato Stampa: VicenzaOro . Presidente Zaia: “Orafi vicentini ambasciatori del Veneto e del Made in Italy." Leggi anche: Regionali, in Veneto oltre 4 milioni alle urne per assegnare lo scettro di Zaia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vicenzaoro January 2026 apre domani. VicenzaOro . Presidente Zaia: “Orafi vicentini ambasciatori del Veneto e del Made in Italy." - Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, oggi a VicenzaOro January & T. ansa.it

