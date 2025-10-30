Ciclista travolto da un’auto in viale Michelangelo

Arezzonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente stradale questa mattina, 30 ottobre, in Viale Michelangelo Bibbiena. Il personale dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud-est è stato attivato alle ore 6:49 per un investimento di ciclista da parte di un’auto.Sul posto presenti alfa 4, ambulanza Blasi della Misericordia di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

