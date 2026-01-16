Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 19 | 10

Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google, con massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 19:10. Astral infomobilità segnala code e rallentamenti in varie zone, tra cui l’anello anulare, Cassia, Flaminia, Bufalotta, Casilina, Ardeatina, Appia, Salaria e Cristoforo Colombo, a causa di incidenti e lavori in corso. Per il trasporto pubblico, da

Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione di affari infomobilità un servizio della regione Lazio mettiamo da raccordo anulare con auto in coda in carreggiata interna Cassia bis Flaminia e poi proseguendo della Bufalotta il Casilina a causa di un incidente in esterna invece codice Ardeatina Appia in uscita dalla capitale invece rallentamenti sulla via Salaria tra la diramazione Roma nord fonte di papà in quest'ultima direzione sempre uscita da Roma cose sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia Infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo Sorbara da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di nuovo dell'infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata della tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno da Viterbo alle 17:15 e da Catalano alle 17:25 il servizio prosegue con il bus da Dario autolinea tariffe mobili da tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

