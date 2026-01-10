Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 19 | 10

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità e i trasporti nel Lazio. Attualmente, si segnalano code sull'Aurelia e sulla via Cassia a causa di un incidente, con rallentamenti anche sulla Nettunense. Per lavori sulla ferrovia tra ponte Casilino e Porta Maggiore, sono in atto percorsi alternativi e sospensioni temporanee. Si consiglia di consultare il sito o l’app di Astral Infomobilità per dettagli e aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura Segna un incidente sull'Aurelia che provoca code tra Torrimpietra e Aranova in direzione raccordo anulare code anche sulla via Cassia tra Olgiata Isola Farnese e più avanti tra il raccordo anulare e via di Grottarossa in direzione centro Mentre più a sud ci sono code sulla via Nettunense all'altezza dei centri abitati di Frattocchie e Pavona in entrambi i sensi di marcia situazione trafficata anche sul con code all'incrocio con via dei ceraseti è più avanti nei centri abitati di Albano Laziale e Genzano di Roma sempre in entrambi i sensi di marcia Passiamo al trasporto pubblico capitolino per lavori all'infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore a ferrovia termini Centocelle resterà chiusa fino a domenica 11 gennaio in alternativa è possibile utilizzare la LIM 605 che segue lo stesso percorso della ferrovia la ripresa del servizio è prevista per lunedì 12 gennaio ed infine il trasporto marittimo a causa del maltempo laziomar info Ma che nella giornata di oggi e di domani 11 gennaio sono soppresse alcune corse è sempre domani la corsa unità veloce Ventotene Formia delle ore 9 posticipare la partenza alle ore 9 i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sull'app di Astral infomobilità della Saga lati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-01-2026 ore 19:10

