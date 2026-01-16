Ecco un’introduzione chiara e sobria per Google, lunga fino a 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità di Roma e dintorni. Il 16 gennaio 2026, si registrano code sul raccordo anulare tra Cassia bis, Flaminia, Bufalotta e Prenestina, oltre a rallentamenti sulla via Salaria, Pontina e sulla A24 per lavori e cantieri. La ferrovia Roma-Viterbo anticipa le partenze per lavori, con

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo da raccordo anulare con auto in coda in carreggiata interna tra Cassia bis Flaminia e poi proseguendo tra Bufalotta e Prenestina in esterna invece Cotral a Roma Fiumicino è aperto il tratto Urbano della A24 code tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione per l'uscita dalla capitale code sulla via Salaria tra la diramazione Roma nord fonte di papà in quest'ultima direzione e quadrante sud della capitale code anche sulla via Pontina nei pressi di Aprilia in direzione di Latina per i cantieri ricordiamo sulla Roma Teramo è chiusa l'uscita di Castel Madama per il traffico che proviene da Teramo fino alle 18 in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Vicovaro Mandela Infine per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo urbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di Irina o dell'infrastruttura ci sarà la chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni saranno da Viterbo alle 17:15 alle 17:25 il servizio prosegue con i bus sostitutivi da dare Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 17:25

