Astral infomobilità Di nuovo buon anno e per trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla diramazione Roma nord si sta in fila tra Settebagni raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo su via Appia rallentamenti nei pressi dei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma nei due sensi di marcia passiamo alimenti nella capitale l'anno giubilare volge al termine e il 6 gennaio nella Basilica di San Pietro si celebra la cerimonia conclusiva con la chiusura della Porta Santa previsti divieti di sosta e chiusura al traffico nell'area del Vaticano che ricordiamo è raggiungibile anche con 18 linee bus siamo in chiusura fino al 6 gennaio è attiva la promozione della regione Lazio denominata Natale in tour 2025 per i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residente nel Lazio e iscritti alla carta giovani bella per noi ancora per pochi giorni possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia e Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio da Giorgia Longo e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 17:25

