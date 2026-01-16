Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 11 | 25

Ecco un’introduzione per Google, sobria e chiara, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle 11:25. Si segnalano incidenti sulla Cassia Veientana e sulla via Tiburtina, con conseguenti code e rallentamenti. Riaperto il Ponte Giulio Rocco, fondamentale per i collegamenti tra Ostiense e Garbatella. Ricordiamo inoltre la chiusura della tratta ferroviaria Roma Viterbo per lavori di rinnovo, con servizi

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sulla Cassia Veientana nella casa delle code tra via di baccanello il bivio per Formello in direzione raccordo anulare con ripercussione di traffico sulle strade limitrofe altro incidente sulla via Tiburtina lunghe code tra albuccione 7000 nelle due ora una notizia di viabilità che riguarda la capitale dopo 10 anni dall'agosto del 2016 Precisamente è stato riaperto il Ponte Giulio Rocco L'opera è stata realizzata da Astral Spa e rappresenta un'infrastruttura chiave per il collegamento dei Quartieri Ostiense e Garbatella in chiusura del trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo struttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo da lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con il sostitutivi pagina Pandolfo Piazza l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

