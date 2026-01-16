Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 07 | 25

Il servizio di informazione stradale di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Attualmente si registrano code e rallentamenti sul raccordo anulare, la Roma Teramo, le principali arterie come la Tiburtina e la Nomentana. Ricordiamo che fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere le catene da neve a bordo, per garantire la sicurezza di tutti. Per dettagli, consultate il nostro sito ufficiale.

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul raccordo per traffico intenso prime code interna tra le uscite diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta dal Aurelia Pescaccio incolonnamenti poi sulla tratto Urbano della Roma Teramo da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro e ci spostiamo la statale Pontina traffico rallentato da Pomezia a Castel di Decima direzione Raccordo Anulare e mo guarda le consolari rallentamenti e code interessano la piada via dei Laghi a via delle Capannelle la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la Nomentana Tor Lupara raccordo anulare La Flaminia Cassia rispettivamente da raccordo anulare a via dei due punti e tra la storta e Tomba di Nerone tutto in direzione centro il suo dei Cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo è chiusa l'uscita di Castel Madama per il traffico che proviene da Teramo fino alle 18 di questa sera in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Vicovaro Mandela d'agira Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione oro messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

