Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 16 | 25

L'aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio del 7 gennaio 2026 segnala rallentamenti e code sul Grande Raccordo Anulare, in particolare sulla carreggiata esterna tra Arte Romana e l’uscita Flaminia Salaria. Traffico rallentato anche in via Appia e via Salaria, a causa di lavori e allagamenti, con deviazioni in corso presso l’aeroporto di Ciampino. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di consultare gli aggiornamenti di Astral Inf

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare rallentamenti e code tra arte romana in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite a Flaminia Salaria percorrendo via Appia traffico rallentato con code Il Grande Raccordo Anulare e la via dei Laghi nei due sensi di marcia chiuso per allagamento del sottopasso altezza aeroporto di Ciampino prestare attenzione deviazioni sul posto percorrendo via Tiburtina un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Setteville direzione Tivoli in via Salaria altezza tenuta Santa Colomba direzione Monterotondo Scalo Rimanendo in via Salaria code tra fonte di papà e Monterotondo nei due sensi di marcia percorrendo via Flaminia si rallenta a Morlupo in prossimità della strada provinciale via San Michele nelle proiezioni ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Rocca, dalla Regione Lazio 50 milioni euro per la metro C di Roma - E' l'annuncio fatto dal presidente della Regione Francesco Rocca, intervenuto in aula nel corso della discussione per ... ansa.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

