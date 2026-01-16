Benevento-Casarano i convocati giallorossi | out in tre

Sono 23 i giocatori convocati da mister Floro Flores per la partita tra Benevento e Casarano, in programma domani alle 14:30 al “Ciro Vigorito”. Tra i convocati, tre sono assenti, mentre il resto della rosa sarà a disposizione per questa sfida di campionato. La formazione giallorossa si prepara a affrontare l’incontro con attenzione e determinazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono  23 i convocati  di mister  Floro Flores per la gara di domani al “Ciro Vigorito” contro il Casarano (ore 14:30). Rientra dopo la squalifica Scognamillo. Come contro la Casertana out Ricci, Nardi e Sena.  PORTIERI:  Vannucchi, Esposito, Russo. DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Caldirola, Pierozzi, Romano, Saio, Viscardi, Scognamillo. CENTROCAMPISTI:  Simonetti, Mehic, Maita, Prisco, Talia. ATTACCANTI:  Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello, Salvemini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

