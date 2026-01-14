Verso Benevento-Casarano i pugliesi blindano Chiricò | Resta qui capitolo chiuso

Il Casarano conferma la permanenza di Chiricò in Puglia, blindandolo per la prossima trasferta di Benevento. La squadra sarà quindi pronta ad affrontare la sfida di sabato alle ore 14:30 al “Ciro Vigorito”, con il giocatore a disposizione. Questa decisione rappresenta un elemento importante per la formazione pugliese in vista dell’impegno contro il Benevento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Chiricò, pezzo pregiato del Casarano resta in Puglia e dovrebbe quindi essere a tutti gli effetti disponibile per la trasferta di sabato (ore 14:30) al “Ciro Vigorito” contro il Benevento. A spiegarlo attraverso i canali social della società il presidente Antonio Filograna sgombrando il campo da equivoci. “Mino Chiricò è e rimane un calciatore del Casarano – afferma – mi corre l’obbligo, a questo punto, di fare chiarezza e smentire categoricamente tutte le voci che in questi ultimi giorni si sono rincorse anche in maniera disordinata. Mino Chiricò è un elemento chiave della nostra squadra, uno dei protagonisti della prima parte della stagione, nonché capocannoniere del girone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

