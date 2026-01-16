Venezuela Machado ‘premia’ Trump e gli consegna il Nobel per la pace

(Adnkronos) – La vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado ha affermato di aver consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump alla Casa Bianca. Lo riferisce il sito di Sky News. Il gesto, ha spiegato, è stato motivato dalla riconoscenza per "il suo impegno unico per la nostra libertà". La leader dell'opposizione venezuelana ha incontrato oggi, giovedì 15 gennaio, Trump in un vertice durato oltre due ore. Lo hanno reso noto i giornalisti del pool, precisando che Machado è entrata nella West Wing intorno a mezzogiorno (ora locale) e ne è uscita pochi minuti prima delle 14.

