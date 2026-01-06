Venezuela Machado vorrebbe condividere il Nobel per la pace con Trump
Il Venezuela, attraverso la leader dell’opposizione Machado, ha espresso il desiderio di condividere il Premio Nobel per la Pace con Donald Trump. Machado, che aveva già dedicato il riconoscimento al presidente statunitense, ha annunciato la volontà di tornare in patria. Questa proposta riflette le dinamiche politiche e diplomatiche in atto tra Venezuela e Stati Uniti, evidenziando un tentativo di dialogo e cooperazione tra le parti.
La leader dell'opposizione, che aveva già dedicato l'ambito riconoscimento al Presidente degli Stati Uniti, si dice pronta a ritornare in patria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
