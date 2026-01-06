Venezuela Machado vorrebbe condividere il Nobel per la pace con Trump

Il Venezuela, attraverso la leader dell’opposizione Machado, ha espresso il desiderio di condividere il Premio Nobel per la Pace con Donald Trump. Machado, che aveva già dedicato il riconoscimento al presidente statunitense, ha annunciato la volontà di tornare in patria. Questa proposta riflette le dinamiche politiche e diplomatiche in atto tra Venezuela e Stati Uniti, evidenziando un tentativo di dialogo e cooperazione tra le parti.

Ue, 'la transizione in Venezuela deve includere la Nobel Machado' - La transizione in Venezuela deve includere il Premio Nobel per la Pace e leader dell'opposizione, Maria Corinna Machado. msn.com

Venezuela, Machado processata in contumacia per 'terrorismo' - Il ministro dell'Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha annunciato durante una riunione del partito socialista unito del Venezuela al potere, che la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, ... ansa.it

Maduro in tribunale, colloqui di pace in Ucraina e licenziamento di Amorim

Venezuela, Machado pronta a tornare e propone il Nobel a Trump dopo arresto di Maduro x.com

Radio1 Rai. . #Venezuela La leader dell'opposizione Machado dichiara di voler tornare in patria "prima possibile" nelle ore in cui la presidente ad interim Rodriguez presta giuramento "con onore, ma con dolore per il rapimento di due eroi". A Caracas, sparato - facebook.com facebook

