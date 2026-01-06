Machado | Offro in Nobel per la Pace a Trump Voglio rientrare in Venezuela il prima possibile

María Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, ha annunciato il desiderio di tornare in Venezuela nel più breve tempo possibile. Ha inoltre ringraziato il presidente Donald Trump per l'azione contro Nicolás Maduro, definendola un passo importante per la giustizia e la libertà. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni politiche e le speranze di cambiamento nel contesto venezuelano.

Roma, 6 gennaio 2025 – La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha annunciato di voler rientrare in Venezuela "il prima possibile" e ha espresso gratitudine al presidente statunitense Donald Trump per la cattura di Nicolás Maduro, definendo l'operazione "un giorno in cui si è fatta giustizia" e "un passo enorme per l'umanità, la libertà e la dignità umana". Venezuela, la vice di Maduro Delcy Rodriguez presidente ad interim In un'intervista a Fox, Machado ha affermato che le piacerebbe "offrire personalmente il Nobel" al presidente americano. Pur evitando di commentare la 'roadmap' indicata da Washington per il futuro del Paese, la leader dell'opposizione ha sottolineato che "la transizione deve avanzare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Machado: “Offro in Nobel per la Pace a Trump. Voglio rientrare in Venezuela il prima possibile” Leggi anche: Venezuela, Trump avrebbe voltato le spalle a Machado perché ha accettato il Nobel per la Pace Leggi anche: Venezuela, premio Nobel per la Pace Machado invoca l'intervento militare americano, nel frattempo Trump prepara l'attacco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Machado: “Offro in Nobel per la Pace a Trump. Voglio rientrare in Venezuela il prima possibile” - Roma, 6 gennaio 2025 – La leader dell'opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha annunciato di voler rientrare in Venezuela "il prima possibile" e ha espresso gratitudine al presidente statunit ... quotidiano.net

Venezuela, Machado offre Nobel a Trump: “Compiuto passo enorme per umanità” - (Adnkronos) – La leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha annunciato di voler rientrare in Venezuela “il prima possibile” e ha espresso gratitudine al presidente statunitense Dona ... msn.com

Venezuela, clamoroso retroscena su Machado. Trump offeso per il Nobel per la Pace: "Avrebbe dovuto dire..." - Il rifiuto da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sostenere la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come potenziale leader ad interim del Venezuela deriverebbe dalla ... affaritaliani.it

