Venezuela Machado | Ho consegnato la medaglia del Nobel per la Pace a Trump

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha riferito di aver consegnato la medaglia del Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca. La notizia evidenzia un gesto simbolico nel contesto delle recenti relazioni diplomatiche tra Venezuela e Stati Uniti. La vicenda ha suscitato attenzione sui rapporti internazionali e sulle iniziative di dialogo tra le parti coinvolte.

(LaPresse) La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato di aver consegnato la medaglia del Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un incontro alla Casa Bianca. Un gesto simbolico, definito dalla stessa Machado come un riconoscimento del “ suo impegno unico a favore della nostra libertà “. Parlando con i giornalisti dopo aver lasciato la Casa Bianca e prima di recarsi al Campidoglio, Machado ha spiegato di aver voluto omaggiare Trump nonostante le perplessità espresse in passato dal presidente statunitense sulla sua credibilità come possibile futura guida del Venezuela, dopo la destituzione dell’allora presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Machado: "Ho consegnato la medaglia del Nobel per la Pace a Trump" Leggi anche: Venezuela: Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace Leggi anche: Machado offre a Trump la sua medaglia del Nobel per la pace: «Si è impegnato per la nostra libertà» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Venezuela, Machado a Washington: Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump; Machado dà il suo Nobel a Trump, 'impegno per la libertà del Venezuela'; Machado: «Ho consegnato il mio premio Nobel a Trump». Gli Usa vendono petrolio venezuelano per mezzo miliardo; Machado, ‘ho consegnato il mio premio Nobel a Trump’. Machado: 'Ho consegnato il mio premio Nobel per la pace a Trump' - Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo 'impegno "nella difesa della libertà in Venezuela". ansa.it

