Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha consegnato al presidente Donald Trump la medaglia del premio Nobel per la pace durante un incontro alla Casa Bianca. La consegna si inserisce nel contesto delle recenti attività politiche e diplomatiche tra Venezuela e Stati Uniti.

La leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha dichiarato di aver consegnato al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la medaglia del premio Nobel per la pace durante il loro incontro di oggi alla Casa Bianca. Machado non ha risposto alle domande dei giornalisti se lui abbia accettato. Ma tra il desiderio politico e la realtà istituzionale c'è di mezzo il Nobel Institute, che ha già spento gli entusiasmi: una volta annunciato, il premio «è definitivo e non può essere revocato, condiviso o trasferito». Su ciò che un Nobel fa della medaglia fisica o del premio in denaro, invece, non esistono vincoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Venezuela: Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace

Leggi anche: Papa Leone XIV riceve Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel per la Pace in Vaticano

Leggi anche: Venezuela, il Papa incontra la premio Nobel Maria Corina Machado

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Venezuela, il Papa incontra la premio Nobel Maria Corina Machado; María Corina Machado è rimasta fuori da tutto; Venezuela, il consigliere di Machado: «Gli Usa smantelleranno la mafia di Maduro poi sarà il turno di María Corina»; Papa Leone riceve a sorpresa Machado, leader dell’opposizione in Venezuela e premio Nobel.

La leader venezuelana María Corina Machado propone di condividere il Nobel con Trump - María Corina Machado offre il suo Nobel per la Pace a Donald Trump in un gesto simbolico per il popolo venezuelano. notizie.it