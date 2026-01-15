Venezuela | Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace
Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha consegnato al presidente Donald Trump la medaglia del premio Nobel per la pace durante un incontro alla Casa Bianca. La consegna si inserisce nel contesto delle recenti attività politiche e diplomatiche tra Venezuela e Stati Uniti.
La leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha dichiarato di aver consegnato al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la medaglia del premio Nobel per la pace durante il loro incontro di oggi alla Casa Bianca. Machado non ha risposto alle domande dei giornalisti se lui abbia accettato. Ma tra il desiderio politico e la realtà istituzionale c'è di mezzo il Nobel Institute, che ha già spento gli entusiasmi: una volta annunciato, il premio «è definitivo e non può essere revocato, condiviso o trasferito». Su ciò che un Nobel fa della medaglia fisica o del premio in denaro, invece, non esistono vincoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
