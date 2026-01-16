Machado, vincitrice venezuelana del Nobel per la Pace e leader dell'opposizione, ha consegnato a Trump la sua medaglia come riconoscimento del suo impegno per la libertà. L'atto rappresenta un gesto simbolico volto a sottolineare il ruolo di Trump nel processo di tutela dei diritti e delle libertà nel contesto politico internazionale.

La vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace e leader dell'opposizione venuezelana, Maria Corina Machado, ha affermato di aver consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump alla Casa Bianca. Lo riferisce il sito di Sky News. Il gesto, ha spiegato, è stato motivato dalla riconoscenza per «il suo impegno unico per la nostra libertà». «Ho consegnato al presidente degli Stati Uniti la medaglia, il Premio Nobel per la Pace», ha ribadito Machado, spiegando che «duecento anni fa il generale Lafayette donò a Simon Bolivar una medaglia con il volto di George Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Machado offre a Trump la sua medaglia del Nobel per la pace: «Si è impegnato per la nostra libertà»

Leggi anche: Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato»

Leggi anche: Che fine ha fatto Machado, leader venezuelana scaricata da Trump che ora gli offre il Nobel per la Pace

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezuela, Machado pronta a tornare e propone il Nobel a Trump dopo arresto di Maduro; Perché Trump ha deciso di sostenere la presidente ad interim Rodríguez, voltando le spalle a Machado; María Corina Machado è rimasta fuori da tutto; Machado si umilia e blandisce il tycoon: offre il Nobel per diventare presidente al posto di Maduro.

Venezuela, Machado 'premia' Trump e gli consegna il Nobel per la pace - La vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado ha affermato di aver consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump alla Casa Bianca. msn.com