Machado offre a Trump la sua medaglia del Nobel per la pace | Si è impegnato per la nostra libertà
Machado, vincitrice venezuelana del Nobel per la Pace e leader dell'opposizione, ha consegnato a Trump la sua medaglia come riconoscimento del suo impegno per la libertà. L'atto rappresenta un gesto simbolico volto a sottolineare il ruolo di Trump nel processo di tutela dei diritti e delle libertà nel contesto politico internazionale.
La vincitrice venezuelana del Premio Nobel per la Pace e leader dell'opposizione venuezelana, Maria Corina Machado, ha affermato di aver consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump alla Casa Bianca. Lo riferisce il sito di Sky News. Il gesto, ha spiegato, è stato motivato dalla riconoscenza per «il suo impegno unico per la nostra libertà». «Ho consegnato al presidente degli Stati Uniti la medaglia, il Premio Nobel per la Pace», ha ribadito Machado, spiegando che «duecento anni fa il generale Lafayette donò a Simon Bolivar una medaglia con il volto di George Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
