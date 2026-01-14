Decoro differenziata e rispetto | Vicopisano nel 2026 si conferma ' Comune Plastic Free'

Nel 2026, Vicopisano mantiene il titolo di 'Comune Plastic Free', confermando il suo impegno per la sostenibilità. Dopo aver superato con successo una rigorosa valutazione di Plastic Free Onlus, il Comune si distingue per decoro, gestione differenziata e rispetto ambientale. Sono 141 in Italia i Comuni riconosciuti con questo titolo, simbolo di attenzione concreta verso un territorio più pulito e consapevole.

Vicopisano è 'Comune Plastic Free' anche nel 2026, per il secondo anno consecutivo, avendo superato la complessa valutazione di Plastic Free Onlus che include molteplici e diversi parametri: nel 2026 i Comuni riconosciuti in Italia sono 141. In Toscana salgono a 5 (nel 2025 erano 4): oltre a.

