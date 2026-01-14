Decoro differenziata e rispetto | Vicopisano nel 2026 si conferma ' Comune Plastic Free'

Vicopisano conferma il suo impegno per la sostenibilità nel 2026, mantenendo il riconoscimento di ‘Comune Plastic Free’ per il secondo anno consecutivo. La valutazione, condotta da Plastic Free Onlus, considera vari aspetti legati a decoro, gestione dei rifiuti e rispetto dell’ambiente. A livello nazionale, sono 141 i Comuni che hanno raggiunto questo risultato, testimonianza dell’attenzione e della responsabilità del territorio nei confronti della tutela ambientale.

Vicopisano è ‘Comune Plastic Free’ anche nel 2026, per il secondo anno consecutivo, avendo superato la complessa valutazione di Plastic Free Onlus che include molteplici e diversi parametri: nel 2026 i Comuni riconosciuti in Italia sono 141. In Toscana salgono a 5 (nel 2025 erano 4): oltre a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Benevento si conferma Plastic Free: è l’unico capoluogo campano Leggi anche: Ambiente, ultimi giorni per candidarsi al ‘Comune Plastic Free 2026’ Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Decoro, differenziata e rispetto: Vicopisano nel 2026 si conferma 'Comune Plastic Free' - Il Comune per il secondo anno consecutivo ha ottenuto il riconoscimento dall'associazione Plastic Free Onlus ... pisatoday.it

Rifiuti: la consegna del kit per la differenziata a Vicopisano è già partita - Iniziata, con due mesi di anticipo, la consegna a domicilio dei kit Geofor per la raccolta differenziata, nel Comune di Vicopisano, con sacchi e calendario. lanazione.it

Parte un nuovo e più efficiente servizio di raccolta differenziata nel @comunecarsoli, Comune di Oricola, Comune di Pereto e Comune di Rocca di Botte. Un passo importante per l’ambiente, per il decoro delle comunità e per il futuro del territorio Separare facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.