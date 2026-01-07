BellaMa' Antonella Elia insulta Valeria Marini | Personalità di m***

Antonella Elia, ospite a BellaMa’ su Rai 2, ha espresso commenti duri nei confronti di Valeria Marini, definendola “personalità di m***”. La puntata, trasmessa il 6 gennaio, ha visto momenti di tensione tra le due figure televisive, lasciando spazio a un confronto senza mezzi termini. Questo episodio si inserisce in un contesto di frequenti confronti pubblici tra le due showgirl, attirando l’attenzione dei media e dei telespettatori.

Giorni di fine e inizio anno televisivamente assai movimentati per Antonella Elia. La mitica valletta di Mike Bongiorno è stata ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa' su Rai 2, nella puntata andata in onda il 6 gennaio, regalando qualche momento di puro, siderale gelo. Il padrone di casa paragona l'ex protagonista di Non è la Rai (prima che il compianto Gianni Boncompagni scatenasse il terremoto Ambra Angiolini ) a Valeria Marini. Ed è quel punto che si è scatenato il finimondo. In studio si parla dei progetti futuri della bionda Antonella e il padrone di casa la paragona alla Marini ignorando, forse, che le due showgirl non sono in rapporti particolarmente cordiali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

