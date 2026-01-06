Antonella Elia contro Valeria Marini gelo in diretta da Diaco | ‘Personalità di mea’ imbarazzo a BellaMa’

Durante una puntata di BellaMa, Antonella Elia e Valeria Marini hanno vissuto un momento di imbarazzo sotto gli occhi di Jovanotti e di pubblico. La tensione tra le due showgirl si è manifestata con commenti taglienti e silenzi imbarazzanti, tornando a riaccendere vecchi dissapori. Un episodio che ha attirato l’attenzione per la delicatezza del confronto e l’atmosfera di gelo tra le protagoniste.

Antonella Elia riaccende vecchi contrasti con Valeria Marini. Sorrisi tirati, silenzi improvvisi e battute che diventano fendenti. La puntata del 6 gennaio di "BellaMa'", il programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, si è trasformata in un momento di forte tensione televisiva durante il segmento "Antonella Elia tutte le feste porta via", titolo ironico che ha fatto da cornice a uno scambio tutt'altro che leggero. Protagonista assoluta Antonella Elia, che nel corso della conversazione ha riportato a galla vecchi rancori, mettendo Diaco in evidente difficoltà e riaccendendo il conflitto mai sopito con Valeria Marini.

