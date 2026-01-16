Valentino Rossi accusa la compagna del padre Graziano | Ha preso 200 mila euro dal suo conto

Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre, Graziano, per circonvenzione d’incapace. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, la donna avrebbe prelevato circa 200 mila euro dal conto di Graziano nel corso di dodici anni di relazione. La vicenda evidenzia questioni di gestione patrimoniale e tutela dei soggetti vulnerabili, aprendo un dibattito sulla necessità di attenzione e precauzioni in ambito familiare.

Valentino Rossi accusa di circonvenzione d’incapace la compagna del padre Graziano. Secondo il Quotidiano Nazionale avrebbe prelevato dal conto dell’uomo circa 200 mila euro in dodici anni di relazione. Il 46enne re del motociclismo e il 71enne anche lui campione negli anni Ottanta hanno avuto un rapporto simbiotico: il padre è stato per anni l’ombra del figlio. Poi nel 2024 Valentino ha ottenuto di diventare l’amministratore di sostegno di Graziano, che una perizia medica di parte considerava fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso anche se poteva continuare a guidare l’auto e persino partecipare alle gare di rally. 🔗 Leggi su Open.online

