Valanga mortale travolto un gruppo di persone Ricerche disperate sotto la neve

Una valanga mortale ha travolto un gruppo di persone nelle zone più impervie del Tirolo, causando una ricerca disperata sotto la neve. La tragedia, avvenuta nella zona di Ischgl, ha coinvolto escursionisti e sciatori, evidenziando i rischi ancora presenti nelle aree montane. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di chiarire le cause dell’incidente.

La montagna innevata del Tirolo si è trasformata in teatro di una tragedia silenziosa che ha scosso la comunità di Ischgl. Nelle scorse ore, la località sciistica austriaca è stata colpita da un evento drammatico: il ritrovamento del corpo senza vita di uno sportivo, travolto da un distacco nevoso che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni dei media locali, come il Tiroler Tageszeitung, il distacco della valanga a lastroni sarebbe avvenuto con ogni probabilità già nella giornata del 15 gennaio, in un’area non distante dall’impianto di risalita Pardatschgratbahn. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Valanga mortale, travolto un gruppo di persone. Ricerche disperate sotto la neve Leggi anche: Valanga in Tirolo, un morto: ricerche per capire se ci siano altre persone sotto le neve Leggi anche: Valanga in Tirolo dopo un fuoripista, un morto: si cercano altre persone sotto le neve Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Valanga a Pragelato, escursionista travolto e ferito in alta Val Chisone; Una valanga a lastroni ha segnato il destino di Kestenholz; Tragedia in Valle d’Aosta: valanga uccide Enrico Finezzi; Tragedia mortale in Italia travolto da un tir in città | impatto violentissimo La scena atroce. Valanga a Pragelato, escursionista travolto e ferito in alta Val Chisone - Soccorsi difficili a causa del forte vento: impossibile l’intervento dell’elicottero. giornalelavoce.it

