Valanga in Tirolo un morto | ricerche per capire se ci siano altre persone sotto le neve

Una valanga si è verificata a Ischgl, nel Tirolo austriaco, vicino all'impianto di risalita Pardatschgratbahn. L'incidente ha causato la morte di una persona, mentre le squadre di soccorso stanno conducendo ricerche per verificare se ci siano altre persone coinvolte sotto la neve. La situazione è ancora in fase di valutazione, e si stanno adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

A Ischgl, nel Tirolo austriaco, una valanga ha causato una vittima. Secondo il portale news del quotidiano Tiroler Tageszeitung, il distacco della valanga a lastroni è avvenuto con ogni probabilità già ieri, 15 gennaio, nelle vicinanze dell'impianto di risalita Pardatschgratbahn. Durante l'ispezione della massa nevosa è stata individuata una persona, per la quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Al momento non è ancora chiaro se altri sportivi siano rimasti coinvolti: le ricerche sul campo sono tuttora in corso.

