Valanga a Claviere distacco di neve fuoripista | terminate le ricerche non risultano feriti

Una valanga si è staccata oggi, 28 dicembre, intorno alle 14 a Claviere, vicino alla zona sciistica della Via Lattea e al confine con la Francia. Le operazioni di ricerca sono terminate e non sono stati riscontrati feriti. L’evento ha coinvolto un’area fuoripista, evidenziando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza in montagna.

Una valanga si è staccata intorno alle 14 di oggi, 28 dicembre, a Claviere. È successo in un'area vicina al comprensorio sciistico della Via Lattea e al confine con la Francia. Il distacco di neve sarebbe partito da una zona di fuori pista, frequentata oggi da diversi sciatori. Dopo due ore di.

Valanga in Val di Susa, coinvolte almeno due persone - Dalle prime informazioni ci sarebbero almeno due persone coinvolte nel distacco di neve avvenuto intorno alle ore 14 tra pist ... quotidiano.net

Valanga a Claviere travolge sciatori, l'allarme del maestro di sci: «Tre persone coinvolte» - Una valanga si è staccata verso le 14 a Claviere, in Val di Susa, tra pista e fuori pista. msn.com

#Valanga a #Claviere. Ci sarebbero almeno 2 persone coinvolte, come segnalato dal maestro di sci che ha dato l'allarme. Il bollettino odierno indicava un grado di pericolo '3-marcato' sopra i 2.000 metri su una scala massima di 5. x.com

