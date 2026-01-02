Crans-Montana la pagina Instagram che aiuta nelle ricerche per i ragazzi dispersi Stiamo cercando di capire in quali ospedali siano

Crans-Montana è una pagina Instagram dedicata a fornire aggiornamenti e supporto nelle ricerche di ragazzi dispersi nella zona. Attualmente, si sta cercando di individuare gli ospedali in cui si trovano alcuni giovani, come Kean, ancora in cura, e Mariam, 21 anni, scomparsa. La pagina si propone di condividere informazioni utili e favorire il ritrovamento di chi è disperso.

C’è Kean, preso in carico dai soccorsi ma i genitori lo cercano e non sanno in quale ospedale sia. C’è Mariam, 21 anni, con i suoi tatuaggi e sorrisi: è dispersa. C’è anche qualche italiano, come Leonardo, classe 2009, anche lui soccorso e si sta cercando di capire in che struttura sia ricoverato. Sono tanti i ragazzi e gli appelli che compaiono sulla pagina Instagram Cransmontana.avisderecherche. Conta oltre 35mila followers raggiunti in poche ore, 47 i posti finora pubblicati. Punta ad aiutare a connettere familiari e vittime del rogo del locale Le Constellation, a Crans-Montana, dove hanno perso la vita 47 persone. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, chi sono i ragazzi italiani dispersi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, le immagini dell'interno del Constellation devastato dalla fiamme dopo l'esplosione; Difficile identificare le vittime: I parenti cercano disperatamente i loro figli dopo l'inferno di Crans- Montana |; Crans-Montana, Cristina Chiabotto e famiglia in vacanza nella località della strage: Che tragedia; Dentro 'Le Constellation': cosa ha trasformato il lounge bar in una trappola mortale. Strage di Crans-Montana, la bacheca della speranza su Instagram: aiutaci a ritrovare figli e amici scomparsi - Montana diventa il centro di una mobilitazione spontanea su Instagram, dove il profilo cransmontana. assodigitale.it Achille Osvaldo Giovanni Barosi, chi è il liceale milanese disperso: «Era rientrato per prendere il telefono» - Il nome di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, liceale milanese tra i dispersi dopo il terribile incendio di Crans- msn.com

