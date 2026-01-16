Vaia | Solo un welfare pensato per i più fragili può sostenere la sanità del futuro

In questo periodo si registrano un aumento degli accessi sanitari legati a patologie stagionali, come sindromi respiratorie e influenzali, che colpiscono principalmente anziani e persone fragili. Per garantire un sistema sanitario sostenibile nel tempo, è fondamentale sviluppare un welfare mirato alle esigenze delle categorie più vulnerabili, rafforzando la prevenzione e l’assistenza dedicata. Solo così sarà possibile affrontare efficacemente le sfide future della sanità.

In questi giorni sono presi d'assalto da accessi legati a patologie stagionali, in particolare sindromi respiratorie e influenzali che colpiscono soprattutto anziani e persone fragili. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: pronto soccorso sovraccarichi, lunghe attese, difficoltà nel reperire posti letto. Un sovraccarico che evidenzia i limiti del sistema e riapre il dibattito sulle politiche di Bilancio, rispetto alle quali operatori e commentatori del settore sociale segnalano la necessità di interventi più incisivi. Allo stesso tempo va riconosciuto che negli ultimi anni il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è cresciuto.

